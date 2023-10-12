США и Израиль обсуждают вопросы создания гумкоридоров для людей из Газы
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- © Abed Rahim Khatib/dpa
«Мы (США и Израиль. — RT) говорим о вариантах, таких как гуманитарные коридоры и безопасные зоны, о вариантах, при которых люди смогут выбраться из Газы», — сказал он в интервью телеканалу CNN.
По мнению американского журналиста Сеймура Херша, израильские власти рассматривают прекращение поставок в сектор Газа воды, продовольствия и электроэнергии как альтернативу наземному вторжению в анклав.