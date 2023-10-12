США и Израиль обсуждают вопросы создания гумкоридоров для людей из Газы

Соединённые Штаты обсуждают с Израилем вопросы создания гуманитарных коридоров и зон безопасности для выхода мирных жителей из сектора Газа. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

«Мы (США и Израиль. — RT) говорим о вариантах, таких как гуманитарные коридоры и безопасные зоны, о вариантах, при которых люди смогут выбраться из Газы», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, израильские власти рассматривают прекращение поставок в сектор Газа воды, продовольствия и электроэнергии как альтернативу наземному вторжению в анклав.