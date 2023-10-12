МИД: Россия не оставит без ответа планы Финляндии изъять у россиян недвижимость
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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Воспринимаем данное заявление как очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что Москва не оставит без должного ответа эти действия Финляндии, «лишь на словах» придерживающейся ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности.
10 октября министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство страны до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.