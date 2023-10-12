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МИД: Россия не оставит без ответа планы Финляндии изъять у россиян недвижимость

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Российская сторона рассматривает планы Финляндии разработать механизмы изъятия у граждан России недвижимости как очередное намерение ущемить их права.
МИД: Россия не оставит без ответа планы Финляндии изъять у россиян недвижимость
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Воспринимаем данное заявление как очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что Москва не оставит без должного ответа эти действия Финляндии, «лишь на словах» придерживающейся ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности.

10 октября министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство страны до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

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