МИД: Россия не оставит без ответа планы Финляндии изъять у россиян недвижимость

Российская сторона рассматривает планы Финляндии разработать механизмы изъятия у граждан России недвижимости как очередное намерение ущемить их права.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Воспринимаем данное заявление как очередное намерение Хельсинки ущемить права российских граждан», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что Москва не оставит без должного ответа эти действия Финляндии, «лишь на словах» придерживающейся ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности.

10 октября министр юстиции Финляндии Леена Мери заявила, что правительство страны до конца срока своих полномочий (до 2027 года) хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.