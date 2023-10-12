dikGAZETE: ХАМАС использует американское оружие, переданное Украине
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Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.
«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы... оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля», — говорится в материале.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон виновны в обострении ситуации на Ближнем Востоке.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок.