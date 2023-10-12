dikGAZETE: ХАМАС использует американское оружие, переданное Украине

Движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.

Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.

«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы... оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон виновны в обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок.