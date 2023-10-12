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dikGAZETE: ХАМАС использует американское оружие, переданное Украине

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Движение ХАМАС в конфликте с Израилем применяет переданное Киеву из США оружие.
dikGAZETE: ХАМАС использует американское оружие, переданное Украине
  • AP
  • © Fatima Shbair

Об этом сообщило турецкое издание dikGAZETE.

«Оружие, которое пришло на Украину из-за границы... оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля», — говорится в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон виновны в обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса должны обеспечить бесперебойные поставки вооружений на Украину, а также приём страны в блок.

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