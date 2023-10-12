Минобороны Дании заявило о совместных с Чехией поставках оружия на Украину

Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по отправке оружия на территорию Украины, Киев получит от стран танки, боевые машины пехоты, боеприпасы, заявило датское Минобороны.

Сообщается, что украинские войска получат на вооружение военную технику с производственных линий, а также складов, находящихся в Чехии.

«В последующие месяцы Дания и Чехия снабдят Вооружённые силы Украины боевыми машинами пехоты, танками, тяжёлым вооружением и другими видами оружия с производственных линий и складов в Чехии», — говорится в заявлении.

В рамках первой партии поставок будут отправлены порядка 50 БМП и танков, а также оборудование «для электронного ведения войны» и снаряды. Кроме того, ВСУ получат и современное чешское вооружение.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения гаубицы FH-70 производства НАТО в зоне СВО.