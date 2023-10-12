Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 75-летием установления дипломатических отношений между странами.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что связи продолжают активно развиваться на всех направлениях.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.

Позже глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить Пхеньян.