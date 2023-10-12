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Шольц: ФРГ запретит деятельность ХАМАС и палестинской организации Samidoun

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Власти Германии запретят деятельность в стране радикального движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключённых в тюрьмах Израиля Samidoun.
Шольц: ФРГ запретит деятельность ХАМАС и палестинской организации Samidoun
  • AP
  • © Michele Tantussi

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«МВД ФРГ введёт запрет на деятельность ХАМАС в Германии», — цитирует его ТАСС.

Шольц добавил, что объединение Samidoun, члены которого открыто прославляют «жестокие террористические акции», также будет запрещено в ФРГ.

9 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристиан Вагнер подтвердил, что среди похищенных в Израиле бойцами ХАМАС есть граждане Германии.

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