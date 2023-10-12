Лавров призвал Палестину и Израиль избегать неизбирательного применения силы
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Во время подведения итогов заседания Совета министров иностранных дел СНГ он подчеркнул, что конфликтующие стороны обязаны соблюдать международное гуманитарное право, так как от этого страдает гражданское население.
Лавров отметил, что конфликт должен быть прекращён, а израильтянам и палестинцам следует отказаться от террористических акций.
Также министр заявил, что главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной.