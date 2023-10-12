Лавров: главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной

Главы МИД СНГ выступают за переговоры между Израилем и Палестиной и прекращение огня, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД Содружества.

«У всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что необходимо соблюдать международное гуманитарное право и не допускать каких-либо проявлений террористических акций, в результате которых могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако сейчас он на очень острой стадии.

Глава государства также призвал во что бы то ни стало избежать расширения конфликта между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем.