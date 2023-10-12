Лавров: главы МИД СНГ выступают за прекращение огня между Израилем и Палестиной
- AP
- © Ariel Schalit
«У всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, что нужно немедленно прекратить этот конфликт», — подчеркнул министр.
Лавров добавил, что необходимо соблюдать международное гуманитарное право и не допускать каких-либо проявлений террористических акций, в результате которых могут пострадать и уже страдают в огромном количестве гражданские лица с обеих сторон.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы внести свой вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта, однако сейчас он на очень острой стадии.
Глава государства также призвал во что бы то ни стало избежать расширения конфликта между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем.