Долг Евросоюза к концу 2026 года достигнет €900 млрд из-за привлечения объединением средств для финансирования программ восстановления после пандемии COVID-19 и вследствие поддержки Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает The Financial Times.

Как заявил неназванный представитель ЕС, объединение превратилось в «настоящего игрока» на долговых рынках.

Сейчас долг ЕС находится на уровне около €450 млрд, это в девять раз больше, чем в 2020 году.

«К концу 2026 года задолженность достигнет 900 млрд», — сказал представитель Евросоюза, отметив, что в связи с этим требуется рефинансирование.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта не повлияет на предоставление Украине помощи от ЕС.