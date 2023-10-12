FT: долг ЕС через три года достигнет €900 млрд из-за пандемии и поддержки Киева
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Об этом сообщает The Financial Times.
Как заявил неназванный представитель ЕС, объединение превратилось в «настоящего игрока» на долговых рынках.
Сейчас долг ЕС находится на уровне около €450 млрд, это в девять раз больше, чем в 2020 году.
«К концу 2026 года задолженность достигнет 900 млрд», — сказал представитель Евросоюза, отметив, что в связи с этим требуется рефинансирование.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта не повлияет на предоставление Украине помощи от ЕС.