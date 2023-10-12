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Jerusalem Post: Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа

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Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

Об этом пишет Jerusalem Post.

«Египет... отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава», — говорится в публикации.

Отмечается, что таким образом Египет хочет защитить «право палестинцев держаться за своё дело и свою землю».

Ранее сообщалось, что ЕС настаивает на создании коридоров для беженцев на фоне израильского конфликта.

Кроме того, поступала информация, что Египет активизирует контакты для остановки противостояния Израиля и Палестины.

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