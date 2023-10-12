Jerusalem Post: Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа

Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа.

Об этом пишет Jerusalem Post.

«Египет... отказывается рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для тех, кто бежит из анклава», — говорится в публикации.

Отмечается, что таким образом Египет хочет защитить «право палестинцев держаться за своё дело и свою землю».

Ранее сообщалось, что ЕС настаивает на создании коридоров для беженцев на фоне израильского конфликта.

Кроме того, поступала информация, что Египет активизирует контакты для остановки противостояния Израиля и Палестины.