Узнать больше

Египет активизирует контакты для остановки противостояния Израиля и Палестины

Короткая ссылка
Египет активизирует контакты на всех уровнях с целью остановки противостояния Израиля и Палестины, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
Египет активизирует контакты для остановки противостояния Израиля и Палестины
  • Gettyimages.ru

«Египет активизирует контакты на всех уровнях, чтобы остановить военное противостояние между Израилем и палестинцами», — цитирует ТАСС обращение ас-Сиси к народу страны.

Он отметил, что текущая эскалация очень опасна и чревата последствиями для всего региона.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить