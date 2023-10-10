Египет активизирует контакты для остановки противостояния Израиля и Палестины

Египет активизирует контакты на всех уровнях с целью остановки противостояния Израиля и Палестины, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Египет активизирует контакты на всех уровнях, чтобы остановить военное противостояние между Израилем и палестинцами», — цитирует ТАСС обращение ас-Сиси к народу страны.

Он отметил, что текущая эскалация очень опасна и чревата последствиями для всего региона.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа.