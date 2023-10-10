Египет активизирует контакты для остановки противостояния Израиля и Палестины
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«Египет активизирует контакты на всех уровнях, чтобы остановить военное противостояние между Израилем и палестинцами», — цитирует ТАСС обращение ас-Сиси к народу страны.
Он отметил, что текущая эскалация очень опасна и чревата последствиями для всего региона.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20—25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа.