Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений между КНДР и Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на госагентство ЦТАК.

В своём поздравлении северокорейский лидер выразил уверенность, что дружба, солидарность и сотрудничество между двумя странами «будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне».

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.

Позже глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить Пхеньян.