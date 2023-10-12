Узнать больше

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений между КНДР и Россией

Короткая ссылка
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на госагентство ЦТАК.

В своём поздравлении северокорейский лидер выразил уверенность, что дружба, солидарность и сотрудничество между двумя странами «будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне».

Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.

Позже глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить Пхеньян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить