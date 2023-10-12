Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием дипотношений между КНДР и Россией
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на госагентство ЦТАК.
В своём поздравлении северокорейский лидер выразил уверенность, что дружба, солидарность и сотрудничество между двумя странами «будут и впредь непрерывно развиваться на новом высоком уровне».
Ранее в российском МИД заявили, что Россия намерена развивать с КНДР обмены делегациями на высоком уровне.
Позже глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в октябре может посетить Пхеньян.