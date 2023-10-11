Узнать больше

Путин: провал политики США на Ближнем Востоке очевиден

Короткая ссылка
Провал политики США на Ближнем Востоке — это очевидная вещь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: провал политики США на Ближнем Востоке очевиден
  • globallookpress.com
  • © President Of Russia/Keystone Press Agency

«То, что это провал, — это очевидная вещь», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее Путин отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН, предполагающего создание независимого палестинского государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить