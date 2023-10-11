Путин: провал политики США на Ближнем Востоке очевиден

Провал политики США на Ближнем Востоке — это очевидная вещь, заявил президент России Владимир Путин.

«То, что это провал, — это очевидная вещь», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее Путин отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН, предполагающего создание независимого палестинского государства.