Путин: провал политики США на Ближнем Востоке очевиден
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
«То, что это провал, — это очевидная вещь», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Ранее Путин отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН, предполагающего создание независимого палестинского государства.