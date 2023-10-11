Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного объекта в израильской Димоне
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«Связанный с безопасностью инцидент произошёл на объекте в Димоне на юге Израиля», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в городе находится ядерный исследовательский центр с реактором.
Издание подчеркнуло, что деталей инцидента не приводится.
Ранее Военная хроника сообщила о стремительном ухудшении обстановки в Израиле: подвергшаяся обстрелу Хайфа находится в 140 км от сектора Газа и всего в 40 км от границы с Ливаном.
По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, число жертв эскалации палестино-израильского конфликта достигло 1300.