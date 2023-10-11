Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного объекта в израильской Димоне

В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошёл инцидент. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Связанный с безопасностью инцидент произошёл на объекте в Димоне на юге Израиля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в городе находится ядерный исследовательский центр с реактором.

Издание подчеркнуло, что деталей инцидента не приводится.

Ранее Военная хроника сообщила о стремительном ухудшении обстановки в Израиле: подвергшаяся обстрелу Хайфа находится в 140 км от сектора Газа и всего в 40 км от границы с Ливаном.

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, число жертв эскалации палестино-израильского конфликта достигло 1300.