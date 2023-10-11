Медцентр в израильском Ашкелоне повреждён из-за ракетного обстрела
В результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля повреждён медицинский центр. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
- AFP
- © RONALDO SCHEMIDT
«Медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне подвергся ракетному обстрелу», — говорится в заявлении.
Информация о пострадавших не приводится.
По меньшей мере два человека получили ранения из-за ракетного обстрела израильского города Ашкелон.
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