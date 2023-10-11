Медцентр в израильском Ашкелоне повреждён из-за ракетного обстрела

В результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля повреждён медицинский центр. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

AFP

© RONALDO SCHEMIDT

«Медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне подвергся ракетному обстрелу», — говорится в заявлении. Информация о пострадавших не приводится. По меньшей мере два человека получили ранения из-за ракетного обстрела израильского города Ашкелон.