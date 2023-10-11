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Медцентр в израильском Ашкелоне повреждён из-за ракетного обстрела

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В результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля повреждён медицинский центр. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
Медцентр в израильском Ашкелоне повреждён из-за ракетного обстрела
  • AFP
  • © RONALDO SCHEMIDT

«Медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне подвергся ракетному обстрелу», — говорится в заявлении.

Информация о пострадавших не приводится.

По меньшей мере два человека получили ранения из-за ракетного обстрела израильского города Ашкелон.

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