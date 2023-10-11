Служба скорой помощи Израиля: два человека пострадали при обстреле Ашкелона

По меньшей мере два человека получили ранения из-за ракетного обстрела израильского города Ашкелон.

Об этом заявили в службе скорой помощи Израиля «Маген Давид адом».

Отмечается, что медики оказывают помощь двум пострадавшим.

«Один из них, мужчина 60 лет, получил лёгкие осколочные ранения, другая — женщина 40 лет — также получила незначительные травмы», — сказано в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети X.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 1,2 тыс.