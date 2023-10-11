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Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня
  • AFP
  • © MOHAMMED ABED

Об этом иракский премьер сказал в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны — постоянному члену Совета Безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении огня», — подчеркнул он.

Судани также призвал Путина выступить инициатором поиска реального решения палестинской проблемы.

Ранее Владимир Путин заявил, что в США и в Израиле есть много сторонников создания независимого государства Палестина, однако верх берут те, кто на протяжении десятилетий выступают за силовое решение этого вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.

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