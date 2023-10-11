Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину к прекращению огня
- AFP
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Об этом иракский премьер сказал в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны — постоянному члену Совета Безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении огня», — подчеркнул он.
Судани также призвал Путина выступить инициатором поиска реального решения палестинской проблемы.
Ранее Владимир Путин заявил, что в США и в Израиле есть много сторонников создания независимого государства Палестина, однако верх берут те, кто на протяжении десятилетий выступают за силовое решение этого вопроса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.