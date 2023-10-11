Российский президент Владимир Путин призвал оставить в покое женщин и детей в зоне конфликта Израиля и Палестины.

Об этом российский лидер сказал в ходе заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Он назвал эскалацию ситуации ужасной. По его словам, ожесточение с обеих сторон очень большое, но нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать либо свести к нулю потери среди гражданского населения, в частности женщин, детей, стариков.

«Если уж мужчины решили между собой бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — добавил Путин.

Также Путин заявил, что в США и в Израиле есть много сторонников создания независимого государства Палестина, однако верх берут те, кто на протяжении десятилетий выступают за силовое решение этого вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.