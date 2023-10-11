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Министр иностранных дел Британии прибыл в Израиль

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль.
Министр иностранных дел Британии прибыл в Израиль
  • Gettyimages.ru
  • © James Manning - PA Images

Об этом информирует Sky News.

«Джеймс Клеверли прибыл в Израиль сегодня днём, где он встретится с выжившими после атак», — говорится в сообщении канала.

По данным британского МИД, также Клеверли встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками, чтобы подчеркнуть поддержку Израиля со стороны Лондона.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава планирует в ближайшее время использовать самолёты вооружённых сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из израильского Тель-Авива.

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