Министр иностранных дел Британии прибыл в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль.

Об этом информирует Sky News.

«Джеймс Клеверли прибыл в Израиль сегодня днём, где он встретится с выжившими после атак», — говорится в сообщении канала.

По данным британского МИД, также Клеверли встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками, чтобы подчеркнуть поддержку Израиля со стороны Лондона.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава планирует в ближайшее время использовать самолёты вооружённых сил, чтобы помочь собственным гражданам вылететь из израильского Тель-Авива.