Гендиректор РФПИ Дмитриев рассказал о взаимодействии России и Саудовской Аравии

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с RT рассказал о взаимодействии России и Саудовской Аравии.

Дмитриев поделился итогами заседания российско-саудовской межправительственной комиссии в рамках Российской энергетической недели.

«Очень важное заседание, потому что Саудовская Аравия и Россия продолжают взаимодействовать не только в энергетической сфере, но и в инвестиционной, и во многих других, агропромышленном комплексе. Например, Саудовская Аравия с РФПИ уже проинвестировала более 40 инвестиционных проектов в России», — сказал он.

Одним из таких проектов стал дублёр Кутузовского проспекта, проезд по которому облегчает жизнь 1,5 млн москвичей, заявил Дмитриев.

Он отметил, что также российским компаниям помогают выходить на саудовский рынок. По его словам, в ближайшее время на рынок Саудовской Аравии выйдет «Доктис» — портфельная компания РФПИ в сфере онлайн-здравоохранения. Также на саудовский рынок будет выходить множество российских технологических компаний, сказал Дмитриев.

Вместе с этим он назвал важным взаимодействие в климатической сфере.

«И Россия, и Саудовская Аравия прилагают значимые усилия, чтобы климат был стабильным. И вместе со странами БРИКС — а Россия будет сопредседателем БРИКС в следующем году, — я думаю, будет очень много реализовано интересных проектов, направленных на стабильность климата», — сказал Дмитриев.

Он также назвал сотрудничество Москвы и Эр-Рияда примером для других стран, отметив, что оно основано на уважении и понимании ответственности перед всем миром за стабильность рынков энергоносителей.

«Это, безусловно, очень важное сотрудничество и пример, как вообще надо развивать сотрудничество между странами, уважая друг друга и работая не только на благо собственных народов, но и на благо всего мира», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели.