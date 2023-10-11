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Посол: число погибших и пропавших в Израиле россиян, вероятно, больше десяти

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Реальное количество россиян, погибших и пропавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, может сильно превышать подтверждённые данные, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Посол: число погибших и пропавших в Израиле россиян, вероятно, больше десяти
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

«С учётом масштабов жертв среди мирного населения и раненых предполагаем, что их, конечно, гораздо больше. Но то, чем я могу оперировать, — это именно подтверждённые и сверенные с израильской стороной данные», — цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова ранее сообщила RT, что в настоящий момент в списках на эвакуацию из сектора Газа находятся 400 человек, 300 из которых являются российскими гражданами.

По последним данным посольства, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что чёткой информации о количестве погибших или взятых в плен в ходе палестино-израильского конфликта гражданах России к настоящему моменту нет.

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