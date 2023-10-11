Песков: чёткой информации о количестве погибших в Израиле россиянах нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что чёткой информации о количестве погибших или взятых в плен в ходе палестино-израильского конфликта гражданах России к настоящему моменту нет.

«Пока я не могу дать вам какое-то чёткое число... информация постоянно обновляется, поэтому я сейчас не буду называть каких-то количеств», — сказал Песков.

Он добавил, что российские власти также по-прежнему не обладают чёткой информацией по количеству возможных заложников среди граждан России.

По последним данным посольства, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова в беседе с RT рассказала, что около 280 россиян запросили возможную эвакуацию из сектора Газа.