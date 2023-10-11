Песков: Россия потенциально может помочь в урегулировании израильского конфликта
- РИА Новости
«(Россия. — RT) сохраняет свои позиции как страны, которая имеет потенциал участия в процессах урегулирования», — отметил он.
Ранее Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.