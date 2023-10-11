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Песков: Россия потенциально может помочь в урегулировании израильского конфликта

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва потенциально может участвовать в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Песков: Россия потенциально может помочь в урегулировании израильского конфликта
  • РИА Новости

«(Россия. — RT) сохраняет свои позиции как страны, которая имеет потенциал участия в процессах урегулирования», — отметил он.

Ранее Песков, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что обе стороны палестино-израильского конфликта должны сохранять сдержанность.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что обострение палестино-израильского конфликта может привести к неконтролируемой эскалации.

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