Израильская армия нанесла удар по университету в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по университету в секторе Газа, который, по её данным, использовался палестинским движением ХАМАС.

По данным израильских военных, удар был нанесён по зданию Исламского университета.

«Университет использовался ХАМАС как тренировочный лагерь для военных разведчиков, а также для разработки и производства оружия», — говорится в сообщении.

Также в армии заявили, что продолжают широкомасштабные удары в Газе.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.