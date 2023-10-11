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Израильская армия нанесла удар по университету в секторе Газа

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Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по университету в секторе Газа, который, по её данным, использовался палестинским движением ХАМАС.
Израильская армия нанесла удар по университету в секторе Газа
  • AP
  • © Fatima Shbair

По данным израильских военных, удар был нанесён по зданию Исламского университета.

«Университет использовался ХАМАС как тренировочный лагерь для военных разведчиков, а также для разработки и производства оружия», — говорится в сообщении.

Также в армии заявили, что продолжают широкомасштабные удары в Газе.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.

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