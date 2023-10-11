Израильская армия нанесла удар по университету в секторе Газа
- AP
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По данным израильских военных, удар был нанесён по зданию Исламского университета.
«Университет использовался ХАМАС как тренировочный лагерь для военных разведчиков, а также для разработки и производства оружия», — говорится в сообщении.
Также в армии заявили, что продолжают широкомасштабные удары в Газе.
Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.