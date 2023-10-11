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Парламент Киргизии одобрил договор с Россией о единой региональной системе ПВО

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Парламент Киргизии одобрил соглашение с Россией о создании единой региональной системы ПВО двух стран.
Парламент Киргизии одобрил договор с Россией о единой региональной системе ПВО
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Zakharov

Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации, подписанного 16 августа 2022 года в городе Москве» в трёх чтениях», — сказано в заявлении.

Уточняется, что на основании соглашения создаётся объединённая региональная система противовоздушной обороны двух государств.

В мае российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны.

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