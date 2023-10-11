Парламент Киргизии одобрил договор с Россией о единой региональной системе ПВО
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Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.
«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Кыргызской Республики и Российской Федерации, подписанного 16 августа 2022 года в городе Москве» в трёх чтениях», — сказано в заявлении.
Уточняется, что на основании соглашения создаётся объединённая региональная система противовоздушной обороны двух государств.
В мае российский президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны.