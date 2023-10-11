Володин: США развязывают войны для собственного обогащения

Вашингтон развязывает вооружённые конфликты и использует трагедии миллионов людей для обогащения своей страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он считает, что в данный момент авианосцы ВС США отправлены к берегам Палестины и Израиля не для того, чтобы обеспечить мир, а для развязывания новой войны, которая будет выгодна США.

«Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря.