Wafa: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией Израиля погибли два палестинца

Двое палестинцев скончались от пулевых ранений во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Об этом пишет Wafa.

«Двое молодых людей погибли от пуль оккупационной полиции во время столкновений, вспыхнувших в районе Сильван (Восточный Иерусалим)», — говорится в сообщении.

По данным информагентства, в ряде других кварталов Восточного Иерусалима также происходят стычки между палестинцами и израильской полицией.

Ранее в Восточном Иерусалиме при наезде машины на остановку погибли мужчина и ребёнок.

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряжённость в регионе до крайне опасной отметки.