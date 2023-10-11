Узнать больше

Wafa: в Восточном Иерусалиме в стычках с полицией Израиля погибли два палестинца

Короткая ссылка
Двое палестинцев скончались от пулевых ранений во время столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Об этом пишет Wafa.

«Двое молодых людей погибли от пуль оккупационной полиции во время столкновений, вспыхнувших в районе Сильван (Восточный Иерусалим)», — говорится в сообщении.

По данным информагентства, в ряде других кварталов Восточного Иерусалима также происходят стычки между палестинцами и израильской полицией.

Ранее в Восточном Иерусалиме при наезде машины на остановку погибли мужчина и ребёнок.

Также глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряжённость в регионе до крайне опасной отметки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить