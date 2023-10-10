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Военная хроника рассказала о применении Израилем фосфорных боеприпасов

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Военная хроника рассказала, почему фосфорные боеприпасы считаются негуманным оружием и запрещены в подавляющем большинстве государств.
Военная хроника рассказала о применении Израилем фосфорных боеприпасов
  • Gettyimages.ru

«Палестина и Ливан обвинили израильскую армию в применении этих боеприпасов 10 октября, спустя трое суток после атаки ХАМАС на территорию Израиля», — сказано в материале.

При этом отмечается, что точное место и время применения данных боеприпасов не называются, но в сети появляются видео с горящими кусками зажигательной смеси и белым дымом, характерным для этих боеприпасов.

Как пишет Военная хроника, белым фосфором снаряжаются головные части ракет, мин и артиллерийских снарядов. Уточняется, что боеприпас с этим веществом срабатывает на определённой высоте, после чего фосфор вступает в химическую реакцию с кислородом и начинает гореть с температурой 1,2—1,3 тыс. °С.

Таким образом, это вещество может моментально прожигать одежду и вызывает тяжелейшие ожоги, быстро уничтожает транспорт (плавит тонкий металл) и другое имущество, провоцирует детонацию горючего и взрывоопасных материалов. При этом огнетушители против таких боеприпасов бесполезны.

Также отмечается, что попадание белого фосфора может спровоцировать обугливание тканей на теле человека и прожечь части тела до костей, оставив глубокие незаживающие раны.

Кроме того, густой и ядовитый белый дым, который выделяется при горении, действует как нервно-паралитический газ и отравляющее вещество одновременно: помимо выжигания ротовой полости и дыхательных путей, может наступить химический ожог лёгких.

Ранее МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещённых международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором.

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