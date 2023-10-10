В конгресс США внесли законопроект о выделении Израилю $2 млрд на военную помощь

В конгресс США внесли законопроект о выделении Израилю $2 млрд на оборонительные системы. Об этом заявила член конгресса Клаудия Тенни.

«Конгрессвумен Клаудия Тенни сегодня представила законопроект… о выделении $2 млрд на системы обороны Израиля «Железный купол», — говорится в заявлении на сайте политика.

Ранее американский сенатор Джош Хоули призвал отдать Израилю средства, предназначенные для Киева.

Президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский в беседе с RT заявил, что США не готовы посылать в Израиль наземные войска, но они подтягивают свои военно-морские силы, авиацию.