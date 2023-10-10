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Посол России Викторов: говорить об эвакуации с территории Израиля преждевременно

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Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что говорить об эвакуации российских граждан с территории Израиля преждевременно.
Посол России Викторов: говорить об эвакуации с территории Израиля преждевременно
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Викторова, говорить об эвакуации абсолютно преждевременно, и любые граждане, которые в данный момент находятся на территории Израиля, могут приобрести билет и уехать на родину.

При этом он отметил, что при возникновении каких-либо сложностей посольство готово помогать.

Российское посольство в Израиле в связи с большим количеством обращений открыло дополнительную горячую линию по ситуации с вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке.

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