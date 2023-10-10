Узнать больше

Посольство России открыло дополнительную горячую линию по ситуации в Израиле

Короткая ссылка
Российское посольство в Израиле в связи с большим количеством обращений открыло дополнительную горячую линию по ситуации с вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке.
Посольство России открыло дополнительную горячую линию по ситуации в Израиле
  • Gettyimages.ru

«Открыта дополнительная горячая линия: (+9 72-53) 598-66-04», — говорится в заявлении.

В посольстве также напомнили телефон для экстренных случаев: (+9 72-54) 962-23-41.

По последним данным посольства, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова в беседе с RT рассказала, что около 280 россиян запросили возможную эвакуацию из сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить