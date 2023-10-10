Посольство России открыло дополнительную горячую линию по ситуации в Израиле

Российское посольство в Израиле в связи с большим количеством обращений открыло дополнительную горячую линию по ситуации с вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке.

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«Открыта дополнительная горячая линия: (+9 72-53) 598-66-04», — говорится в заявлении. В посольстве также напомнили телефон для экстренных случаев: (+9 72-54) 962-23-41. По последним данным посольства, четыре российских гражданина числятся погибшими в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранее пресс-секретарь представительства России при Палестине Алия Зарипова в беседе с RT рассказала, что около 280 россиян запросили возможную эвакуацию из сектора Газа.