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Политологи рассказали о предпочтениях США в выделении военной помощи

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Анастасия Белоусова
Политологи в беседе с RT рассказали, кому станут помогать США, если придётся выбирать между Украиной и Израилем.
Политологи рассказали о предпочтениях США в выделении военной помощи
  • Gettyimages.ru

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, поддержка Израиля является «ключевым геополитическим ценностным сюжетом в американской политике».

«Что касается Украины, то она не имеет такого пиетета... Украина — всего лишь инструмент в борьбе с Россией. Затупился или сломался инструмент, можно использовать другой», — уточнил он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также считает, что американская военная доктрина «очень настороженно относится к вопросу войны на два фронта».

«Уже были сообщения о том, что в Белом доме рассматривают объединение помощи Израилю и Украине в один пакет», — добавил Оленченко.

При этом политолог Иван Мезюхо отметил, что, по его мнению, деньги у США найдутся и для Киева, и для Тайваня.

В свою очередь, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин уверен, что Украина «важна для Байдена».

«У американцев достаточно ресурсов, чтобы оказать поддержку и тому, и другому», — уточнил собеседник RT.

Ранее американисты спрогнозировали, какую помощь США могут оказать Израилю.

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