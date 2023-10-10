Зампостпреда Заболоцкая: США развернули кампанию против избрания России в СПЧ ООН
- AP
Об этом пишет ТАСС.
По её словам, 9 октября США выступили в Совбезе, где призвали не голосовать за Россию, а отдать свои голоса за Албанию.
Заболоцкая отметила, что никто никогда не агитировал в Совете Безопасности.
«Они ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично. США вели кампанию за Албанию», — сказала она.
Ранее стало известно, что Россию не избрали в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024—2026 годы, поскольку она не набрала необходимого количества голосов.