Россию не избрали в Совет по правам человека ООН на 2024—2026 годы

Россию не избрали в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024—2026 годы, поскольку она не набрала необходимого количества голосов.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что за два места от группы стран Восточной Европы боролись Болгария, Албания и Россия.

По итогам за Албанию было отдано 123 голоса, за Россию — 83, а за Болгарию — 160.

В марте замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия примет участие в предстоящих выборах в Совет ООН по правам человека.

По его словам, избранная в 2020 году в СПЧ Россия активно работала в совете до апреля 2022 года, когда неконсенсусной резолюцией Генассамблеи ООН, принятой по инициативе США и их союзников, членство российской стороны в СПЧ было приостановлено.