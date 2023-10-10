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Россию не избрали в Совет по правам человека ООН на 2024—2026 годы

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Россию не избрали в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на 2024—2026 годы, поскольку она не набрала необходимого количества голосов.
Россию не избрали в Совет по правам человека ООН на 2024—2026 годы
  • AP

Об этом информирует РИА Новости

Отмечается, что за два места от группы стран Восточной Европы боролись Болгария, Албания и Россия.

По итогам за Албанию было отдано 123 голоса, за Россию — 83, а за Болгарию — 160.

В марте замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия примет участие в предстоящих выборах в Совет ООН по правам человека.

По его словам, избранная в 2020 году в СПЧ Россия активно работала в совете до апреля 2022 года, когда неконсенсусной резолюцией Генассамблеи ООН, принятой по инициативе США и их союзников, членство российской стороны в СПЧ было приостановлено.

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