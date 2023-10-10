Россию не избрали в Совет по правам человека ООН на 2024—2026 годы
- AP
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что за два места от группы стран Восточной Европы боролись Болгария, Албания и Россия.
По итогам за Албанию было отдано 123 голоса, за Россию — 83, а за Болгарию — 160.
В марте замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что Россия примет участие в предстоящих выборах в Совет ООН по правам человека.
По его словам, избранная в 2020 году в СПЧ Россия активно работала в совете до апреля 2022 года, когда неконсенсусной резолюцией Генассамблеи ООН, принятой по инициативе США и их союзников, членство российской стороны в СПЧ было приостановлено.