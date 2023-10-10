Медведев: ИГ является традиционным партнёром киевского режима
- Gettyimages.ru
По его словам, Зеленский ранее заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия.
Медведев отметил, что с представителями Украины нет смысла говорить на языке разума.
«Надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) — традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал он в своём Telegram-канале.
Зампред Совбеза добавил, что ИГ получает взносы от правительства Украины.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.