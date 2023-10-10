Медведев: ИГ является традиционным партнёром киевского режима

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова Владимира Зеленского о движении ХАМАС и заявил, что «Исламское государство»* является традиционным партнёром киевского режима.

По его словам, Зеленский ранее заявил, что за движением ХАМАС стоит Россия.

Медведев отметил, что с представителями Украины нет смысла говорить на языке разума.

«Надо отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) — традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете», — написал он в своём Telegram-канале.

Зампред Совбеза добавил, что ИГ получает взносы от правительства Украины.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.