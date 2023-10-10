Вершинин: ООН может сыграть полезную роль в решении конфликта в Израиле

ООН могла бы сыграть активную и полезную роль в поиске урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы в этой связи считаем, что ООН, Генсекретарь, председатель Совбеза ООН, которым в настоящее время является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти варианты преодоления конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит играть роль в поисках путей урегулирования палестино-израильского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.