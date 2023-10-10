Узнать больше

Вершинин: ООН может сыграть полезную роль в решении конфликта в Израиле

Короткая ссылка
ООН могла бы сыграть активную и полезную роль в поиске урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин: ООН может сыграть полезную роль в решении конфликта в Израиле
  • Gettyimages.ru

«Мы в этой связи считаем, что ООН, Генсекретарь, председатель Совбеза ООН, которым в настоящее время является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти варианты преодоления конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит играть роль в поисках путей урегулирования палестино-израильского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить