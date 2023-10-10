Узнать больше

Боррель пригласил на встречу глав МИД ЕС представителей Израиля и Палестины

Короткая ссылка
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил на заседание глав МИД ЕС представителей внешнеполитических ведомств Израиля и Палестины.
Боррель пригласил на встречу глав МИД ЕС представителей Израиля и Палестины
  • РИА Новости

«Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня днём. Я также пригласил министра иностранных дел Палестины Риада Малки выступить на встрече», — сообщил он.

Ранее Боррель созвал экстренное заседание глав МИД в связи с боевыми действиями в Израиле.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли сообщил, что Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты по причине эскалации конфликта ХАМАС и Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить