Боррель пригласил на встречу глав МИД ЕС представителей Израиля и Палестины
- РИА Новости
«Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня днём. Я также пригласил министра иностранных дел Палестины Риада Малки выступить на встрече», — сообщил он.
Ранее Боррель созвал экстренное заседание глав МИД в связи с боевыми действиями в Израиле.
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли сообщил, что Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты по причине эскалации конфликта ХАМАС и Израиля.