Офицер по стратегии Израиля призвала использовать ядерное оружие

Офицер по стратегии Израиля Тали Готлиб призвала использовать ядерное оружие.

«Правительство приняло решение объявить войну и ликвидировать ХАМАС. Я призываю вас сделать всё возможное и без страха использовать оружие Судного дня (ядерное оружие. — RT) против наших врагов», — заявила она.

Ранее вертолёт Армии обороны Израиля уничтожил боевиков, пересёкших границу в районе кибуца Зиким на юге страны.

Также сообщалось, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции в секторе Газа.