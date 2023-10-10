Офицер по стратегии Израиля призвала использовать ядерное оружие
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«Правительство приняло решение объявить войну и ликвидировать ХАМАС. Я призываю вас сделать всё возможное и без страха использовать оружие Судного дня (ядерное оружие. — RT) против наших врагов», — заявила она.
Ранее вертолёт Армии обороны Израиля уничтожил боевиков, пересёкших границу в районе кибуца Зиким на юге страны.
Также сообщалось, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции в секторе Газа.