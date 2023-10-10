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Вертолёт армии Израиля уничтожил пересёкших границу на юге страны боевиков

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Вертолёт Армии обороны Израиля уничтожил боевиков, пересёкших границу в районе кибуца Зиким на юге страны.
Вертолёт армии Израиля уничтожил пересёкших границу на юге страны боевиков
  • Gettyimages.ru

«Силы ЦАХАЛ из подразделения «Магеллан» сегодня утром обнаружили отряд вооружённых террористов возле забора в районе Зиким», — говорится в сообщении в соцсети X.

К месту обнаружения военных направили боевой вертолёт, который через короткое время атаковал отряд и ликвидировал его.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции в секторе Газа.

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