Вертолёт армии Израиля уничтожил пересёкших границу на юге страны боевиков
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«Силы ЦАХАЛ из подразделения «Магеллан» сегодня утром обнаружили отряд вооружённых террористов возле забора в районе Зиким», — говорится в сообщении в соцсети X.
К месту обнаружения военных направили боевой вертолёт, который через короткое время атаковал отряд и ликвидировал его.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции в секторе Газа.