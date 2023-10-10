Узнать больше

Захарова: американская разведка «проморгала» эскалацию на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о крупном провале американской разведки, которая не смогла предупредить об эскалации палестино-израильского конфликта.
Захарова: американская разведка «проморгала» эскалацию на Ближнем Востоке
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

В своём Telegram она обратила внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать просчёты разведслужб, не спрогнозировавших обострение на Ближнем Востоке.

Дипломат напомнила, что про спецоперацию России на Украине Вашингтон «рассказывал миру два месяца в 2021-м и ещё два месяца в 2022-м».

«А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?» — написала Захарова.

Ранее Блинкен заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить