Захарова: американская разведка «проморгала» эскалацию на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о крупном провале американской разведки, которая не смогла предупредить об эскалации палестино-израильского конфликта.

В своём Telegram она обратила внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать просчёты разведслужб, не спрогнозировавших обострение на Ближнем Востоке.

Дипломат напомнила, что про спецоперацию России на Украине Вашингтон «рассказывал миру два месяца в 2021-м и ещё два месяца в 2022-м».

«А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?» — написала Захарова.

Ранее Блинкен заявил, что Израиль запросил у США дополнительную военную помощь.