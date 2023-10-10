Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава»

Обозреватель Forbes Дэвид Хэмблинг заявил, что Израиль мог потерять за сутки в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортёров,

«По неподтверждённым ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть «Меркав» и семнадцать бронетранспортёров», — сказал журналист.

По его словам, «ошеломляющая атака» застала Израиль врасплох.

При этом он добавил, что палестинцы подбивали танки ЦАХАЛ с помощью небольших дронов.

Ранее военный ЦАХАЛ рассказал, что границу Израиля штурмовали более тысячи человек.

Также в МИД Израиля заявили, что ХАМАС захватило в заложники более 100 человек.