Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава»
«По неподтверждённым ранним сообщениям, Израиль потерял целых шесть «Меркав» и семнадцать бронетранспортёров», — сказал журналист.
По его словам, «ошеломляющая атака» застала Израиль врасплох.
При этом он добавил, что палестинцы подбивали танки ЦАХАЛ с помощью небольших дронов.
Ранее военный ЦАХАЛ рассказал, что границу Израиля штурмовали более тысячи человек.
Также в МИД Израиля заявили, что ХАМАС захватило в заложники более 100 человек.