Bloomberg: ХАМАС положил конец Pax Americana

Обозреватель Bloomberg Хал Брэндс заявил, что атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana, гегемонии США и их союзников.

По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.

При этом Брэндс добавил, что одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес».

Ранее в Белом доме заявили, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль.

При этом в Белом доме отметили, что в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.