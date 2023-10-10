Bloomberg: ХАМАС положил конец Pax Americana
По его словам, эскалация конфликта в регионе является лишь одним из симптомов усугубляющегося кризиса глобальной безопасности.
При этом Брэндс добавил, что одним из характерных моментов современного мира является конец Pax Americana – эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели «решающий перевес».
Ранее в Белом доме заявили, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль.
При этом в Белом доме отметили, что в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.