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В секторе Газа заявили, что через несколько дней исчерпают запас медикаментов

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Запасы медикаментов в секторе Газа закончатся через несколько дней на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

С таким заявлением выступил гендиректор Минздрава в анклаве Медхат Аббас.

При этом он отметил, что до начала боевых действий ситуация с лекарствами в секторе Газа и так была плачевной

По словам Аббаса, сегодня в анклаве за один день используется такое количество медикаментов, которое обычно здесь потреблялось за месяц.

«Через несколько дней у нас закончатся наши запасы», — цитирует гендиректора Financial Times.

Ранее единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов.

Также сообщалось, что ВМС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в прибрежной полосе сектора Газа.

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