Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов

Единственная больница в городе Бейт-Ханун в секторе Газа прекратила работу в результате израильских обстрелов на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

«Больница Бейт-Ханун больше не работает из-за жестокой израильской бомбардировки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в прибрежной полосе сектора Газа.

Также стало известно, что ХАМАС угрожает казнить заложников в случае атак Израиля на гражданские объекты.

При этом Минобороны Израиля назвало целью уничтожение всех объектов ХАМАС в секторе Газа.