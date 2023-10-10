Единственная больница в Бейт-Хануне в Газе прекратила работу из-за обстрелов
Об этом, как информирует РИА Новости, заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.
«Больница Бейт-Ханун больше не работает из-за жестокой израильской бомбардировки», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВМС Израиля наносят удары по объектам ХАМАС в прибрежной полосе сектора Газа.
Также стало известно, что ХАМАС угрожает казнить заложников в случае атак Израиля на гражданские объекты.
При этом Минобороны Израиля назвало целью уничтожение всех объектов ХАМАС в секторе Газа.