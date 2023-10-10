Кирби: США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине

Американская администрация намерена помогать как Израилю, так и Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом, по его словам, Вашингтон планирует добиваться выделения средств для Киева.

«Мы считаем, что важно и то и то. Поддержка Украины должна продолжаться», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее в ЕК заявили, что эскалация в Израиле не повлияет на помощь Евросоюза для Украины.

Также в Белом доме заявили, что США в ближайшие дни объявят о новой военной помощи Израилю.