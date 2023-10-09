Al Jazeera: ХАМАС открыто для обсуждения возможного перемирия с Израилем
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Когда его спросили, готово ли ХАМАС обсуждать прекращение огня, он сказал, что движение открыто для подобных шагов и «всех политических диалогов».
8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.
Как писал портал Axios со ссылкой на источники, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.