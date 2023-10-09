Al Jazeera: ХАМАС открыто для обсуждения возможного перемирия с Израилем

Палестинское движение ХАМАС открыто для обсуждения возможного перемирия с Израилем, поскольку боевое крыло «достигло своих целей», сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного чиновника организации Муссу Абу Марзука.

Когда его спросили, готово ли ХАМАС обсуждать прекращение огня, он сказал, что движение открыто для подобных шагов и «всех политических диалогов».

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.

Как писал портал Axios со ссылкой на источники, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом заявил ему, что Израиль должен начать наземную операцию в секторе Газа.