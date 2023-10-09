Президент Израиля: со времён холокоста столько евреев не погибало за один день

Израильский президент Ицхак Герцог, говоря об эскалации палестино-израильского конфликта, отметил, что со времён холокоста такое число евреев не погибало за один день.

Об этом Герцог сказал, обращаясь к международному сообществу.

«По моему мнению, со времён холокоста столько евреев не погибало за один день», — сказал он. Его цитирует РИА Новости.

Также президент Израиля заявил, что со времён холокоста не было такого, чтобы женщин, детей и пожилых людей «сгоняли в грузовики и брали в плен».

Ранее стало известно, что не менее 2506 граждан Израиля пострадали в результате атак ХАМАС. Также сообщалось, что число погибших израильтян возросло до 800.

По данным палестинских властей, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 560, по меньшей мере 2,9 тыс. человек пострадали.