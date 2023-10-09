Замглавы МИД России Богданов провёл переговоры с послом Палестины

Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Палестины в России Абдельхафизом Нофалем палестино-израильский конфликт.

«9 октября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России М.Л. Богданов принял посла Государства Палестина в Москве Абдельхафиза Нофаля по его просьбе», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили развитие событий палестино-израильского конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лига арабских государств (ЛАГ) может сыграть решающую роль в решении палестино-израильского конфликта.