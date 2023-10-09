Политик Филиппо заявил, что союза Франции и Германии больше нет

Союза Германии и Франции больше не существует, Парижу надлежит перестать подчиняться другим странам, заявил французский политик Флориан Филиппо.

«Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин — раб, и, к сожалению, мы здесь рабы», — цитирует РИА Новости Филиппо.

По его словам, Париж политически уступает Берлину по всем вопросам.

Он добавил, что Франция должна быть суверенным государством, которое не подчиняется другим странам.

Ранее сообщалось, что совместный проект Германии и Франции по созданию танка на данный момент не сдвинулся с места.