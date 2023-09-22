FAZ: проект совместного танка ФРГ и Франции пока не дал результатов

Совместный проект Германии и Франции по созданию танка на данный момент не сдвинулся с места. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Германия и Франция в течение длительного времени пытаются создать проект танка. До сих пор из этого ничего не вышло, согласно последнему заявлению», — говорится в тексте.

Отмечается, что стороны не пришли к общему мнению относительно «башни танка, боеприпасов, общей концепции защиты и прочего». На данный момент проект отстаёт от графика «на несколько лет».

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Германия, Италия, Швеция и Испания планируют совместную разработку нового танка.