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FAZ: проект совместного танка ФРГ и Франции пока не дал результатов

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Совместный проект Германии и Франции по созданию танка на данный момент не сдвинулся с места. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FAZ: проект совместного танка ФРГ и Франции пока не дал результатов
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Ursi

«Германия и Франция в течение длительного времени пытаются создать проект танка. До сих пор из этого ничего не вышло, согласно последнему заявлению», — говорится в тексте.

Отмечается, что стороны не пришли к общему мнению относительно «башни танка, боеприпасов, общей концепции защиты и прочего». На данный момент проект отстаёт от графика «на несколько лет».

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Германия, Италия, Швеция и Испания планируют совместную разработку нового танка.

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